Quell'ascensore guasto che rende anziani e disabili prigionieri

Un ascensore guasto da troppo tempo nelle case dell’ATC di Galliate di via Custoza 5, costruite all’inizio degli anni ’80. Alcune famiglie vi abitano da quarant’anni, sono invecchiate qui. Molti residenti, alcuni disabili, anziani e sottoposti a dialisi, in queste condizioni non possono uscire di casa: praticamente, sono prigionieri. E spesso deve intervenire l'ambulanza.

Morosità e mancanza di fondi

L’immobile ha anche altri problemi: l’ATC ha progettato la ristrutturazione, ma mancano i fondi. Nel frattempo si sconta un morosità annosa: solo a Galliate vale un milione di euro, di cui, oltre 200 mila euro solo in via Custoza. Marco Marchioni, presidente ATC Piemonte nord, parla di “intervento programmato da tempo, ma l'ATC ha difficoltà anche nel reperire i pezzi di ricambio”.

Trasporto a braccia

Restano comunque le difficoltà di chi non può avere una vita normale per il guasto all’ascensore. L’impianto può essere movimentato manualmente, ma serve il preavviso di un giorno. In caso di emergenza le persone devono essere trasportate a braccia su e giù per le scale.