Asti-Cuneo, la luce in fondo al tunnel. Apre la seconda carreggiata Roddi-Verduno

Apre anche la seconda carreggiata del tratto dell'Autostrada Asti-Cuneo tra Roddi e Verduno. Che così sarà percorribile a due corsie per senso di marcia. Il tratto collega la Tangenziale di Alba e la Strada provinciale numero 7 a Roddi, all'altezza dell'uscita di Alba ovest. Il nuovo tratto comprende anche l’accesso all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero”, nel comune di Verduno. Ora rimane l'ultimo tratto fino a Cherasco, che solo pochi mesi fa aveva subito un nuovo stop per le 31 prescrizioni ambientali della Soprintendenza dei beni culturali e paesaggistici. Le cui osservazioni sono state recepite tramite il ministero della Cultura: quindi i cantieri del nuovo lotto, terminate le procedure, dovrebbero partire entro l'estate. L'impegno è terminare i lavori entro il 2024.

Le parole di Cirio e Gabusi

“Prosegue il percorso di completamento dell’autostrada Asti-Cuneo che sarà ultimata nel 2024 – spiegano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi – oggi il tratto tra Roddi e Verduno è aperto al traffico, ora si viaggia su entrambe le carreggiare per tutto il tragitto. Il decreto con il via libera definitivo al completamento dell’opera, arrivato il 19 aprile, consente poi l’avvio dei lavori sull’ultimo lotto, senza interruzioni, e grazie a una impresa che in questi mesi ha già dimostrato grande capacità tecnica e rapidità di esecuzione”.

Parla la società concessionaria

“La conclusione definitiva del primo lotto dell’autostrada – dichiara Bernardo Magrì, amministratore delegato della società Asti-Cuneo – rappresenta un importante, primo, obiettivo di cui siamo particolarmente soddisfatti. E’ il risultato dell’importanza che il Gruppo attribuisce a questo progetto e che ci ha visto ridurre significativamente i tempi di esecuzione rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto. Uno sforzo unico e straordinario che ci impegniamo a replicare anche con l’avvio dei lavori del secondo e ultimo lotto con l’ambizioso obiettivo di concludere i lavori nel 2024″. “Non posso che essere particolarmente soddisfatto – conclude Giovanni Quaglia, presidente della società – perché siamo davanti ad un iter impegnativo che oggi fa intravedere la sua conclusione. Si tratta di un’opera fortemente voluta, importante per il territorio ed ora continuiamo a lavorare per completare l’ultimo tratto e mettere la parola fine a questo lungo e complesso percorso”.