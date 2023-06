Autostrada A32, aperta la doppia corsia verso Torino. Ma restano i disagi

Non ci sono più le code chilometriche di inizio maggio, ma sulla A32 restano i disagi causati dai cantieri. Alle 9,30 di mercoledì mattina nel tratto Rivoli-Avigliana si camminava quasi a passo d'uomo. Più fluido, invece, il traffico in direzione Torino. Da una settimana sono state aperte due corsie nelle ore di punta per venire incontro alle esigenze dei pendolari. Si andrà avanti cosi fino a settembre, quando verranno completati i lavori al manto stradale.

Le richieste dei sindacati

Secondo la Filt Cgil, però, che ha denunciato un incidente sul cantiere, servono più sicurezza e relazioni sindacali positive da parte dell'azienda. Dal canto suo Sitaf, che è titolare della concessione, rimanda le accuse al mittente, ribadendo quanto fatto in queste settimane sia per favorire il deflusso del traffico, sia per garantire massima sicurezza sul cantiere ai lavoratori. “La sicurezza per Sitaf è un mantra, le attenzioni sono ai massimi livelli e ad oggi da quando abbiamo aperto il cantiere non abbiamo registrato incidenti se non qualche tamponamento di breve danno e durata”, dice ai nostri microfoni il direttore d'esercizio Salvatore Sergi.

Le preoccupazioni per l'estate

Restano però le preoccupazioni su cosa accadrà a luglio e agosto, quando diminuiranno i pendolari e aumenteranno i turisti. L'azienda garantisce che sulla tratta resterà aperto uno svincolo per ogni senso di marcia. Il sindaco di Avigliana chiede garanzie. "Nelle prossime due settimane", dice, "ci attendiamo di essere riconvocati per concordare l'assetto estivo dell'autostrada".

Interviste Hyari Toneatto, sindacalista Filt Cgil, Salvatore Sergi, direttore d'esercizio Sitaf.