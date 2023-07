Avere18anni, Margherita: "Da mia nonna ho imparato la sensibilità per l'ambiente"

servizio di Davide Lessi

immagini di Guido Cravero

montaggio di Carlo Cerrito

Servizio della mini-serie "#avere18anni" della Tgr Piemonte a cura di Davide Lessi. Abbiamo incontrato dei diciottenni insieme ai loro nonni. Un confronto generazionale, un dialogo tra due Italie diverse.

La sensibilità sulle colline di ciliegi - tra Pecetto e Trofarello - si traduce in un'attenzione particolare per l'ambiente. Anche se alla diciottenne Margherita non vuole essere considerata un' "attivista del clima". Una battaglia condivisa anche da nonna Bruna, anche se quando aveva lei 18 anni questa consapevolezza non c'era. Le abbiamo incontrate e le abbiamo fatte dialogare.