Bagnaia la vittoria non finisce mai

Una domenica bestiale titolererebbe un cantautore vedendo Bagnaia divorarsi, come un Re Leone del mondiale, il mugello, con la stessa facilità con cui ingoiava hot dog e le note delLa musica urlata sul podio dopo la la gara. come l'hoto dog dopo gara. dalla grglia di partenza alla grigliata. Impeccabile pecco aveva già cominciato il trionfo della sprint di sabato ed ha calcato il podio per la 46 esima volta sta 21 punti sopra bezzecchi. Si potrebbe dire che sta facendo la storia del moto gp invece la storia del gran premio del mugello l'ha proprio cancellata, in testa dall'inizio al podio. Sul podio c'era anche invisibile, ma stava nel cuore di pecco, il suo paese natio, chivasso, che si sta silenziosamente godendo le glorie di quel ragazzino che cominciò a sfrecciare con la moto nelle vie del paese. Ma tutta l'italia è paese e allora si ocmincia a fare i raffronti di bar fra Pecco e Valentino, rossi. E nelle orgia dimusiche e urla dopo il podio, dove Bagnaia fa l'istrione come Rossi, arriva anche sognante e sottovoce anche il bagnaia pensiero "io come valentino? ovviamente c'è un percorso da fare, ma comincio a fare caso alle statistiche delle vittorie". In realtà lui già qualche statistica a favore ce l'ha dallo scorso anno quando fu il primo italiano a diventare campione del mondo al mugello.