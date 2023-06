Basket Torino, sale la febbre da finalissima

Sale la febbre in vista di Gara1 della finalissima dei playoff di A2 tra Torino e Pistoia. Si gioca sabato.

L'allenatore di Basket Torino Franco Ciani parla della finalissima playoff che può valere la promozione in A1. Ha superato la semifinale che la vedeva sfavorita di fronte alla corazzata Treviglio, ma per Torino la missione non è ancora finita. Sabato si apre la serie; si comincia a Pistoia che nell'altra semifinale ha superato Cantù.

Tommaso Guariglia suona la carica: il suo canestro sulla sirena ha regalato a Torino la vittoria contro Treviglio in gara-4 e l'accesso alla finalissima.

Servizio di Lorenzo Bertolucci

Interviste a Franco Ciani, allenatore Basket Torino e Tommaso Guariglia, Centro Basket Torino