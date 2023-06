Restaurare con i batteri

Riportare all'antico splendore statue, palazzi, dipinti, la cui bellezza è offuscata dalla patina del tempo e dell'inquinamento. Opere d'arte pensate per resistere in eterno, ma esposte per secoli a smog, idrocarburi e altre sostanze. I restauratori cercano solventi meno aggressivi e tossici per ripulirle, la scienza risponde con i batteri. Microorganismi non patogeni "allenati" per mangiare, letteralmente, lo sporco. I ricercatori dell'Enea - l'agenzia nazionale per lo sviluppo delle nuove tecnologie - hanno selezionato un interio repertorio di batteri "restauratori". I batteri vengono selezionati in natura, proprio negli ambienti ricchi degli inquinanti che si vogliono eliminare. Ad esempio: contro le patine di idrocarburi, gli scienziati hanno estratto dai terreni dell'ex polo siderurgico di Bagnoli batteri già abituati a nutrirsi di idrocarburi. Trasferiti in colture di laboratorio, e inseriti in un gel che spinge il loro metabolismo a produrre più enzimi, i batteri vengono "affamati" per 24 ore, e infine spalmati sull'opera da ripulire. Così hanno recuperato luce le statue delle cappelle medicee di Firenze, o gli affreschi della casina Farnese a Roma. E ogni volta, a fine lavori, la soddisfazione è grande.

L'intervista a Chiara Alisi - microbiologa ambientale ENEA

