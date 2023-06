Berlusconi, un lutto che divide anche in Piemonte

Il giorno dei funerali di Silvio Berlusconi, oggi alle 15 in duomo a Milano. In chiesa ci sarà anche il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, rappresentante di una terra a cui Berlusconi era legato da sempre: prima i rapporti imprenditoriali con la dinastia FIAT e le rivalità, non solo calcistiche, con l'avvocato Agnelli, poi la discesa in campo e la visita nel Piemonte alluvionato nel 1994.

Era il primo governo guidato dall'ex cavaliere, che l'anno scorso, quasi trent'anni dopo, nella zona Cesarini della sua partita politica e umana, fu anche candidato alle elezioni politiche per il senato, nel collegio di Novara, Alessandria e Cuneo.

Una traiettoria che si chiude oggi, in Piemonte come in tutta Italia, con la decisione del governo di esporre a mezz'asta le bandiere di tutti gli enti pubblici. Da palazzo di città a piazza castello, comune, regione, prefettura, le istituzioni politiche come quelle culturali.

Un lutto che è anche una presa di posizione, con una parte della platea del teatro regio di Torino che ieri ha preferito non alzarsi in piedi per osservare il minuto di silenzio prima dello spettacolo. Un solco che ha fatto da spartiacque: un prima e un dopo, un'eredità da dividere e che divide, come in vita, così in morte.