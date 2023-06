"Sono sopravvissuto alla gogna. I miei metodi? Accreditati". Lo sfogo di Foti dopo l'assoluzione

Dopo l’assoluzione in secondo grado pronunciata dalla Corte d'Assise di Bologna, che ha ribaltato la condanna di primo grado a quattro anni per lesioni dolose e abuso d'ufficio, parla lo psicoterapeuta Claudio Foti, volto simbolo dell’inchiesta sui presunti affidi di minori pilotati a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Nell'intervista, dal suo appartamento a Pinerolo, Foti parla dei quattro anni trascorsi dal momento del suo arresto, dei suoi contestati metodi di psicoterapia - che per l’accusa avrebbero indotto i minori a convincersi di aver subito degli abusi - e della gogna pubblica subita. Intanto sul caso è ancora in corso il processo a Reggio Emilia per altri 17 imputati, che diversamente da Foti hanno scelto il rito ordinario e non abbreviato.