Bici sui Murazzi. I genitori di Glorioso: "Dai ragazzi nessun pentimento, serve giustizia per Mauro"

“Il gesto violento e fatale cui non è seguito pentimento alcuno merita giustizia adeguata affinché nessun altro in futuro possa avere distrutta la vita così come è stato per Mauro” così i genitori di Mauro Glorioso, il giovane universitario siciliano colpito da una bici gettata sui Murazzi mentre era in coda davanti a un locale.

La lettera

La lettera dei genitori è stata letta da Ginevra Moretti, una delle studentesse premiate dall'Arma dei Carabinieri per il concorso dedicato al contrasto delle baby gang che è stato legato proprio alla vicenda di Mauro Glorioso. Il 23enne si trova ora in una struttura dedicata al recupero di chi ha subito gravi traumi alla spina dorsale: “Sono andato a trovare i genitori di Mauro e ho avvertito forte il desiderio di dare a questo tragico evento una funzione di educazione sociale - racconta il generale della legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Antonio Di Stasio - allora ho cercato di coniugare questo loro desiderio con l'obiettivo dell'Arma di coinvolgere i giovani e indirizzarli verso sogni meritevoli di essere vissuti”. A pochi giorni dalla richiesta di giudizio immediato per i tre minorenni che facevano parte della banda che ha colpito Glorioso, i ragazzi della III B dell'Istituto Agnelli, vincitori del concorso, hanno passato una giornata con gli allievi carabinieri.

Il testo integrale della lettera dei genitori di Mauro Glorioso

"Questo atto di violenza e di bullismo affrontato in maniera profonda dagli studenti liceali di Torino non deve essere dimenticato e dovrà essere monitorato per evitare il suo ripetersi anche in altre forme. Mauro in questi 120 giorni in rianimazione ha lottato per la vita e continuerà a lottare per affrontare ogni giorno le conseguenze permanenti delle lesioni gravissime subite agli arti superiori ed inferiori. È difficile accettare la lettura di notizie ottimistiche sul superamento del trauma (vedasi “uscita dal coma farmacologico”) quando invece le lesioni permanenti obbligheranno Mauro a vivere seduto in carrozzina per tutta la vita. Il gesto violento e fatale dei 5 giovani arrestati, cui non è seguito pentimento alcuno, merita giustizia adeguata affinché nessun altro in futuro possa avere distrutta la vita così come è stato per Mauro. Per tutto questo elogiamo l'Arma dei Carabinieri, guidata dal generale Di Stasio, a cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti, per questa importante iniziativa che fa risplendere la parte sana dei giovani il cui futuro va salvaguardato".

