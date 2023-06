"The Letter" ispirato dalla "Laudato si" di papa Francesco apre la 26esima edizione di CinemAmbiente

E' ispirato all'enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco il film che ha aperto il festival CinemAmbiente. Presentato a Torino in anteprima nazionale, segue il viaggio a Roma, su invito del papa, di cinque persone impegnate sul fronte ambientale.

L'ispirazione

Inizia così la 26esima edizione del festival CinemAmbiente, inaugurata con il film d’apertura, the Letter: a message for our Earth, diretto dal regista inglese Nicolas Brown e ispirato alla “Laudato si’” di Papa Francesco, e introdotto dall’arcivescovo di Torino, Roberto Repole. Il film, diffuso attraverso i canali del movimento Laudato si', presentato a Torino in anteprima nazionale in sala, è stato proiettato in svariati festival internazionali e in oltre 800 comunità in ogni angolo del pianeta, nonché promosso da personaggi del mondo dello spettacolo come Leonardo Di Caprio e Arnold Schwarzenegger.

Voci inascoltate

"Anche noi vogliamo contribuire alla massima diffusione di un film che ovunque ha dimostrato di avere un enorme potenziale nello scuotere le coscienze, riuscendo, in molti casi, in tanti luoghi a rischio, a innescare concrete iniziative a lungo termine in difesa dell’ambiente”, sottolinea il direttore del festival Gaetano Capizzi. Girato anni dopo l’enciclica del 2015, ovvero la “lettera” – diretta non solo ai cattolici, ma a tutti gli abitanti del pianeta – con cui il pontefice ha affrontato il tema dell'impatto sempre più allarmante dell’uomo sulla Terra, il film accoglie le voci rimaste inascoltate nelle grandi conferenze sulla crisi globale.

Il viaggio e il dialogo

The Letter segue il viaggio a Roma, su invito del Papa, di cinque persone, impegnate sul fronte ambientale: un rifugiato climatico del Senegal, un leader indio dell’Amazzonia, una giovanissima attivista indiana, una coppia di scienziati statunitensi. Dal loro dialogo con il pontefice emerge il quadro vivido della crisi planetaria e della sofferenza della Terra che sono poste al centro della “Laudato si'’” con un’incisività e una forza senza precedenti nelle enunciazioni papali e che rendono ogni giorno più impellente il suo appello a prenderci cura della nostra casa comune.

Opere diffuse

Esposizione diffusa anche fuori dalle sale e dentro gli spazi cittadini in collaborazione con l’Università degli studi di Torino, con cui il festival presenta una mostra allestita nello spazio suggestivo del cortile del rettorato. Dedicata alle opere dell’artista e regista franco-statunitense Anne de Carbuccia, che ha viaggiato nei luoghi più belli, remoti e a rischio del pianeta per documentare “quanto ancora abbiamo, quanto rischiamo di perdere e quanto abbiamo già perso”. Intitolata One planet one future. Infine, un'opera di sensibilizzazione sulle conseguenze dell’emergenza climatica, Una città sorta dall’acqua: da una voce proveniente da un futuro lontano, un racconto caleidoscopico di un mondo unico e delle sue realtà.





Servizio di Camilla Nata

Interviste a: Roberto Repole, Arcivescovo di Torino; Domenico De Gaetano, direttore Museo nazionale del Cinema; Anne De Carbuccia, artista; Giovanni Pellegrini, regista