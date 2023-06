Il risveglio del buco nero

Si sarebbe risvegliato circa duecento anni fa, il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, per divorare gas e detriti cosmici. E' quanto suggeriscono le nuove osservazioni di IXPE, il telescopio spaziale della Nasa realizzato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. La prima immagine di Sagittarius A arrivò il 12 maggio 2022 dal centro della galassia, nella costellazione del Sagittario, a 25mila anni luce dalla Terra. Con una massa stimata milioni di volte quella del Sole, il buco nero ha la particolarità di essere meno luminoso rispetto ad altri simili, il che poteva suggerire che non avesse assorbito molto materiale. Ixpe - che ha rivelatori sviluppati da Inaf e INFN in grado di misurare la polarizzazione nei raggi X - è entrato in gioco quando gli scienziati hanno rilevato emissioni di raggi x relativamente recenti, provenienti da nubi molecolari vicine al buco nero. In teoria sarebbero dovuti essere deboli, invece erano luminosi. Una delle ipotesi avanzate dagli astronomi analizzando i dati di IXPE per scoprirne il punto di origine, è che queste nubi cosmiche riecheggiano lampi di raggi x scomparsi da tempo e si tratti di luce riflessa di un evento risalente all'inizio del diciannovesimo secolo. Probabilmente la crescita del gas delle nubi da parte del buco nero, che quindi in quel momento non era così quiescente.