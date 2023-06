Cairo e Juric verso la fumata bianca

Il barometro, nonostante una chiusura di campionato che ha gelato le speranze di qualificazione europea, pare volge al bello. Salvo sorprese, quella che scaturirà dal conclave in corso a Milano tra Cairo, Juric e il direttore sportivo Vagnati sarà una fumata bianca con il tecnico croato ancora sulla panchina granata nella prossima stagione. Il presidente Cairo, anche ieri nel dopo gara si è detto certo della prosecuzione del rapporto con l'allenatore che a sua volta è stato più che possibilista. Di mezzo c'è anche un contratto da due milioni di Euro e abboccamenti da parte di altre società che se ci sono stati non devono aver convinto Juric. Certo, molto dipenderà anche dalle volontà della società, a partire dai riscatti dei giocatori in prestito. Vlasic è considerato dal croato un imprescindibile, Miranchuk importante ma non indispensabile. Ma è sulla linea verde che il tecnico croato vorrebbe costruire il Toro del futuro a partire dalla mediana con Ilic e Ricci considerati incedibili. Punto fermo è anche Djidji al quale deve però essere rinnovato il contratto, mentre Buongiorno, nonostante la giovane età, è l'uomo bandiera del Toro. Chi ha già salutato è invece Ola Aina, al quale la società non ha proposto alcun rinnovo: il suo destino sarà probabilmente in Inghilterra. Cairo ha detto di non aver fretta di discutere i rinnovi, Juric vuole arrivare alla ripresa di metà luglio con l'osstaura della squadra già formata: anche su questo si gioca l'esito dell'incontro di questa sera.