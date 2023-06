Cairo-Juric, oggi il faccia a faccia decisivo

Anche per quest'anno niente Europa. Il sogno del Toro di conquistare la Conference League si è infranto ieri sera contro un'Inter che a una settimana dalla finale di Champions League non si è risparmiata e anzi ha messo in campo fin dal primo minuto quasi tutti i suoi uomini migliori. Non a caso, a decidere, è stato uno di questi, Marcelo Brozovic con un gran sinistro alla metà del primo tempo. Dopo si è vista molta determinazione da parte dei granata ma altrettanta confusione che ha impedito agli uomini di Juric di raggiungere quel pareggio che alla fine sarebbe stato meritato. Così il Toro è scivolato al nono posto e oggi, se arrivassero le vittorie di Monza e Bologna, la posizione potrebbe diventare addirittura l'undicesima. Numeri che però non hanno impedito al popolo granata di salutare con un lungo applauso la squadra, con l'auspicio che possa essere ancora Juric a guidarla nella prossima stagione. Oggi il faccia a faccia decisivo tra il tecnico e il presidente Cairo.

E questa sera in campo, per l'ultima di campionato ci sarà anche a Juve che a Udine inseguirà i punti per ottenere la qualificazione in Europa League. Anche in casa bianconera, però, si guarda soprattutto al futuro: in settimana l'incontro tra Allegri e la proprietà.