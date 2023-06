Calcio, le prime voci di mercato sull'ultima giornata di campionato

E' arrivata l'ultima giornata di campionato anche per il Toro e Juventus.

I granata scendono in campo oggi alle 18,30, in casa contro l'Inter per provare a conquistare un posto in Europa. Domani alle 21, i bianconeri sfidano l'Udinese.

Ecco in quale clima si stanno preparando agli scontri finali gli allenatori Ivan Juric e Massimiliano Allegri, mentre iniziano a circolare i primi pettegolezzi su entrate e uscite di calciatori nelle due squadre in vista della prossima stagione.

Nella Juventus, quasi certo l'addio del campione del mondo Angel Di Maria, che però non sarebbe il solo a lasciare Torino. Il Toro deve valutare anche la posizione dell'allenatore Ivan Juric.