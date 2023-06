Allegri resiste alla tentazione saudita, Juric attende rinforzi

L'Arabia Saudita non è nelle ambizioni di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese dopo aver rifiutato un triennale da 60 milioni di Euro offerto dall'Al-Hilal avrebbe resistito a un rilancio monstre da 90 milioni in un triennio pur di averlo nella penisola. Allegri sembra pronto a restare fedele al progetto di ricostruzione Juventus, a partire dal prossimo arrivo di Cristiano Giuntoli nel ruolo di Ds. Servono circa 4 milioni per scioglere ogni legame con il Napoli ma le trattative sono in uno stato avanzato. Sul fronte mercato tiene banco il caso di Adrien Rabiot: Il suo contratto scade tra 5 giorni: La Juve ha offerto un accordo per un anno a 7 milioni netti. Il giocatore non ha ancora dato risposte ma l'assenza di offerte allettanti, sopratutto dalla premier, potrebbe spingerlo alla permanenza. In casa Torino invece si lavora per rinforzare il reparto degli esterni, in difesa ed a centrocampo, su richiesta specifica di Ivan Juric. Nella retroguardia si guarda a Emil Holm dello Spezia, protagonista di un'ottima prima parte di campionato prima dello stop per infortunio. I liguri lo valutano 10 milioni di euro. A centrocampo invece si pensa a Pasquale Mazzocchi della Salernitana, un profilo che intriga e non poco Il tecnico. I campani chiedono 8 milioni. Per entrambi si affronterà meglio il discorso nei prossimi giorni.