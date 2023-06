Caldo e solstizio d'estate

Il giorno del sole e della luce. Il solstizio di giugno nell'emisfero boreale dà inizio all'estate astronomica; è tradizionalmente definito il giorno più lungo dell'anno, quello in cui la luce raggiunge il suo tempo massimo di durata rispetto al buio. L'inizio dell'estate in questo emisfero - in quello australe sta cominciando l'inverno - dipende dall'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre, non dalla vicinanza al Sole. Il solstizio non cade sempre il 21 giugno, a causa del moto di rivoluzione, il tempo in cui la Terra compie la sua orbita intorno al Sole. Non solo 365 giorni, ma anche altre 5 ore, 48 minuti, 46 secondi. Quest'anno l'estate astronomica durerà fino al 23 settembre, giorno dell'equinozio di autunno; nel 2024, il solstizio d'estate sarà il 20 giugno. Estate astronomica ed estate meteorologica non coincidono: la seconda comincia ogni anno sempre il primo giugno. Questa volta però il solstizio d'estate in Italia è accompagnato da un anticiclone subtropicale che arriva dal nord Africa, dall'entroterra sahariano. Che sta portando con sé caldo in molte città.