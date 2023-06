Il respiro dei Campi Flegrei fra storia e tecnologia

Campi Flegrei: l'ultima eruzione è stata nel 1538. Allora non c'erano strumenti di misurazione come quelli attuali. Per comprendere come cambia il suolo prima e dopo una eruzione l'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia, e l'Università Roma Tre hanno creato un inedito sistema di dati geologici, archeologici e storici. Grazie al patrimonio storicodi 20 siti archeologici della zona, con disegni, registri, studi dell'epoca, insieme ai dati dei satelliti, e delle reti di rilevamento a terra, e allo studio dei gas, i ricercatori hanno ricostruito l'alternarsi fra innalzamento del suolo e periodi di subsidenza dovuti allo spostamento del magma, prima e dopo l'eruzione. I dati della ricerca - ha spiegato la capofila dello studio, Elisa Trasatti, dell'INGV - non hanno, per ora, effetti immediati sulle misure di protezione civile. Studiare i movimenti del terreno, però è importante per costruire modelli di previsione. Tgr Leonardo

servizio di Laura de Donato; montaggio di Carlo Cerrito