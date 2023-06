Canestri per la A, alle 20.45 Torino sfida Pistoia e non può sbagliare

Al pala asti si gioca il destino di Torino Basket. Dopo un inizio che sembrava una fine, i torinesi hanno perso le prime due partite, è arrivata la rimonta a mezzo della vittoria di giovedì e siamo due a uno per pistoia, adesso o si rivice e si arriva al due a due oppure si esce dai play off e a nulla è valso tutto l'anno giocato guardanno alla a1. Si stanno esaurendo ovviamente coach Ciani conta sul pubblico

Da una parte c'è la panchina lunga come vantaggio di Torino come svantaggio l'imprecisione dei giocatori nei momenti decisivi, forse perché la posta in palio è decisiva per una sqadra che si diceva costruita per la, forse perché non può giocare neanche col tutore un giocatore, come De Vico, pedina fondamentale del gioco di Ciani. Ma il destino è ancora tutto costruire perché anche vincendo, ci si va nuovamente a giocare tutto nella bella a Pistoia.