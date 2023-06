Controlli sui negozi di cannabis, trovati principi attivi sopra i limiti di legge

Operazione dei Carabinieri dei Nas di Torino, coordinati dalla Procura piemontese, tra le province di Torino, Cuneo, Forlì-Cesena, Lecce, Milano, Monza-Brianza e Rimini. In tutto 14 i soggetti indagati e sottoposti a perquisizione e ispezione dei sistemi informatici. I reati ipotizzati sono produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Altri 8 soggetti coinvolti risultano non indagati. Sono 49 i luoghi controllati tra abitazioni private, esercizi commerciali e aziende agricole. L'analisi delle infiorescenze di canapa prodotte o commercializzate ha fatto emergere elevati valori del principio attivo “delta-9-tetraidrocannabinolo”, tali da giustificare la “concreta capacità drogante” prevista dalla normativa di settore quale criterio limite per la commercializzazione del prodotto.

Il contesto normativo

Nel corso delle operazioni eseguite dai Carabinieri sono complessivamente stati sottoposti a sequestro 1.800 kg di infiorescenze di canapa light, nonché 6 computer, 12 smartphone e una copiosa documentazione, per un valore commerciale di circa 18 milioni di euro. L'attività è stata eseguita basandosi sulla Legge numero 242 del 2 dicembre del 2016 e sulle successive sentenze della Corte di cassazione (numero 30475 del 30 maggio 2019, numero 14735 del 13 maggio 2020 e numero 19990 del 3 luglio 2020).