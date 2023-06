Estate coi cantieri, chiusure su A32 e Torino-Savona

Novità importanti per cantieri che stanno creando molti problemi. Sitaf ha comunicato una parziale modifica dei lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia. Da lunedì la direzione sud rimarrà aperta nella corsia di sorpasso dal casello di Avigliana fino allo scambio di carreggiata con il tragitto direzione Bardonecchia, con doppio senso di marcia fino a Rivoli. Resterà aperto lo svincolo di Avigliana Centro. Questa seconda fase dei lavori prevede la chiusura della galleria La Perosa, in direzione Torino. In direzione Bardonecchia, dalla fine del doppio senso di circolazione ci saranno due corsie per file parallele fino al casello di Avigliana.

Sulla Torino-Savona

Novità anche per la A6 Torino-Savona. Dal 3 al 9 luglio, esclusi i fine settimana, saranno cinque i cantieri attivi tra Ceva e Savona in direzione del mare. Nei fine settimana i cantieri impossibili da spostare saranno sospesi.