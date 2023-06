Carcere di Biella, i giudici: "Non è tortura di Stato, ma pene più severe per gli abusi"

Niente reato di tortura di stato, rientrano in servizio i 23 agenti di polizia penitenziaria che nel carcere di Biella, a partire almeno dalla scorsa estate, avrebbero avrebbero tirato schiaffi, pugni, calci in testa e ginocchiate sulla schiena a tre detenuti inermi, nudi e legati alle caviglie col nastro adesivo anche per decine di minuti.

Questa la decisione del tribunale del riesame di Torino che però non ha escluso i reati di lesioni e abuso di autorità. Tuttavia, per questi l'ordinamento giudiziario italiano non permette di adottare misure cautelari, e quindi di sospendere gli agenti.

Nella stessa ordinanza il tribunale auspica quindi che per questi reati, e in particolare per l'abuso di autorità, servirebbero pene più severe. Una stretta, dunque, forse alla luce dei numerosi casi di violenza sui detenuti in un clima sempre più ostile nelle carceri italiane: tra suicidi, mancanze di personale, sovraffollamento delle celle e aggressioni alle guardie.

Un clima rovente, con il poco lusinghiero primato del Lorusso Cutugno di Torino, che - secondo i sindacati della polizia - con 17 aggressioni subite e altrettanti agenti feriti in meno di un anno, è il carcere più violento d'Italia.

