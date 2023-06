Casco, targa, assicurazione: dove vanno i monopattini elettrici

Casco, targa, assicurazione. E poi il divieto di circolare sulle strade extraurbane. I nuovi obblighi per i monopattini elettrici contenuti nell'ultima riforma del codice della strada dividono chi usa abitualmente questo mezzo per spostarsi in città. In centro a Torino c'è chi si dice già pronto e chi ha qualche dubbio.

La sicurezza

A mettere tutti d'accordo il desiderio di più sicurezza. Nel capoluogo piemontese finora quest'anno sono stati 119 i sinistri con coinvolgimento di monopattini, 107 i feriti. E si è registrato pure un decesso. Per associazioni come la FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, però non è con le misure previste dal provvedimento che si diminuiscono gli incidenti. Bene più controlli e dunque più disciplina, ma la richiesta è piuttosto quella di diminuire per tutti la velocità in città portando il limite a 30 chilometri orari. La stretta in vista rischia invece - dicono - di disincentivare la mobilità dolce. Non senza impatto soprattutto per chi offre questi mezzi in condivisione.

