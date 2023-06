Caso Cospito, attesa per oggi la sentenza della corte d'assise d'appello di Torino

Per gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino una condanna arriverà. Resta da capire l'entità della pena che oggi, lunedì 19 giugno, i giudici della Corte d'assise d'appello di Torino dovranno rideterminare dopo le sentenze di cassazione e corte costituzionale.

L'udienza arriva dopo mesi di tensioni e proteste. Cospito ha interrotto lo sciopero della fame contro il regime del carcere duro del 41bis cui è sottoposto ed è stato nuovamente trasferito nel carcere di Sassari da dove ascolterà la lettura della sentenza. Probabile che in apertura d'udienza rilasci anche dichiarazioni spontanee.



Il processo è quello per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano del 2006 per cui Cospito sconta già vent'anni di reclusione: la Cassazione però ha riqualificato il reato in strage politica e chiesto alla Corte d'appello di Torino di rideterminare la pena. La Corte Costituzionale, dal canto suo, ha stabilito che questa pena non dev'essere necessariamente l'ergastolo, ma i giudici hanno la possibilità di stabilirne l'entità, prendendo in esame le attenuanti che, invece, per Cospito sembravano non si potessero applicare. Così l'anarchico può sperare di evitare il carcere a vita: si parla comunque di pene importanti, da un minimo di una ventina d'anni di carcere a salire.



Ad attendere di sapere l'entità della pena non solo i due imputati, ma anche gli anarchici che hanno convocato un presidio davanti al Palazzo di Giustizia di Torino.