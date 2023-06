Caso Ream, Appendino assolta: "Un bel giorno, riconosciuta correttezza del mio operato"

Una vicenda giudiziaria andata avanti per oltre 6 anni che si chiude con un assoluzione definitiva da parte della Corte di Cassazione per il caso Ream.

Tutto era nato dal controverso debito di 5 milioni di euro maturato dalla Città verso la società omonima per la cessione dell'area ex Westinghouse. Un procedimento, prima con l'accusa di abuso d'ufficio già caduta in primo grado, legato a come il debito era stato messo a bilancio dalla giunta 5 stelle, Chiara Appendino: “Ho agito nell'interesse della città, il mio comportamento è stato corretto e oggi è un giorno di grande felicità” ha detto, commentando la sentenza con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla procura generale di Torino.

Il processo d'appello

L'assoluzione in appello nel maggio 2022 era arrivata per Appendino, il suo capo di gabinetto, Paolo Giordana, e l'ex assessore al Bilancio, Sergio Rolando.

L'inchiesta era partita in seguito a un esposto esposto di due capigruppo dell'opposizione quando Appendino era prima cittadina di Torino, Alberto Morano, e Stefano Lo Russo che oggi è sindaco: “Quello è stato un esposto politico da cui mi sono difesa nelle sedi opportune” dice oggi l'ex sindaca.

Il futuro politico

L'assoluzione su Ream, che tanto aveva pesato nella scelta di non ricandidarsi sindaca, potrebbe spingere a un coinvolgimento ancora più importante ai vertici del Movimento5stelle a livello nazionale. Ipotesi esclusa da Appendino: “Mi sono difesa nel processo e non dal processo e continuo a far politica nella mia comunità che mi ha sempre sostenuta, che è il Movimento 5stelle”. Per Appendino è ancora in corso il processo d'appello per la tragedia di piazza San Carlo la cui sentenza dovrebbe arrivare a fine mese.