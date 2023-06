Avvistato un nuovo esemplare di castoro nella foresta di Tarvisio

Per i naturalisti, è un vero e proprio evento: nel Tarvisiano ha trovato ospitalità una coppia di castori. Già il primo avvistamento, cinque anni fa, aveva fatto epoca, perché i castori, nel nostro paese, non si vedevano da cinque secoli.

Adesso, però, Ponta - questo il nome dato al primo esemplare - ha trovato un compagno. O una compagna, perché dalla sola osservazione filmata non è possibile stabilire il sesso di questi animali.

Solo se arriverà una riproduzione, si capirà chi dei due è il maschio e chi la femmina, con l'ingrossamento delle mammelle. Che i due siano di sesso diverso, comunque, è fuori di dubbio, spiega il ricercatore Paolo Molinari: lo dimostra il comportamento che mostrano insieme, anche secondo diversi studiosi specialisti della materia che sono stati contattati in Svizzera, in Norvegia e in Austria, e cui sono state mostrate le immagini delle fototrappole.

Una osservazione straordinaria, arrivata nell'ambito del progetto "Lince Italia" pensato per reintrodurre nell'area di Tarvisio questo grande felino.

L'analisi delle immagini dai dispositivi piazzati sul territorio per monitorare le linci, ha cominciato a dare evidenza di un secondo esemplare di castoro: la sorveglianza è stata potenziata, fino a riuscire a riprendere i due animali insieme, togliendosi quindi ogni dubbio.

Si tratta di una presenza spontanea, spiegano i ricercatori del progetto. L'espansione della popolazione di questi roditori nella vicina Austria faceva prevedere una ricomparsa anche al di qua del confine: ciò che dovrebbe evitare i danni causati, in altre aree d'Italia, da una reintroduzione incontrollata, con rilasci illegali di nuovi esemplari.

Montaggio di Alessandro Crevatin