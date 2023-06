Alla Cavallerizza "Stati d'Infanzia - Viaggio nel Paese che cresce"

Quanto hanno sofferto i più giovani durante la pandemia da covid? Quali conseguenze ha lasciato in contesti già difficili? Nasce da queste domande la mostra "Stati d'Infanzia. Viaggio nel Paese che cresce" ospitata dalle Scuderie della Cavallerizza Reale a Torino. Da nord a sud, per quasi due anni il fotografo Riccardo Venturi ha percorso l'Italia, le sue periferie, le sue aree marginali, dove però cresce il futuro di domani. Ne è nato un viaggio per immagini, promosso dall'Impresa sociale Con i Bambini, nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Tra i temi comuni, il disagio psicologico.

Con interviste a Riccardo Venturi, fotografo; Francesco Profumo, Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo; Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini.