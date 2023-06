Se il cibo fa male

Ogni giorno un milione 600 mila persone si ammalano a causa del cibo; Duecento tipi di malattie anche mortali hanno origine da cibi non sicuri; Una persona su dieci, nel mondo, soffre di patologie legate al cibo.

L'organizzazione per cibo e agricoltura, FAO e l'organizzazione mondiale per la salute OMS pubblicano oggi un codice universale sulla sicurezza del cibo per la salute e il commercio alimentare equo. Ecco cosa controllare per prevenire i danni da cibo di cattiva qualità

Servizio di Laura de Donato; Montaggio di Claudio Biasiotto

Tgr Leonardo