Pianeta fragile, Cinemambiente racconta la natura devastata dall'uomo

C'è il monito di Papa Francesco, che in "The letter" - film ispirato alla sua enciclica "Laudato si'" - denuncia le responsabilità umane per la natura devastata, assieme alle voci degli inascoltati: un rifugiato senegalese, un indigeno dell'Amazzonia, un'attivista indiana, una coppia di scienziati americani. C'è il clima impazzito, che in "Paradise" trasforma la Siberia in un inferno di fuoco, tra incendi e ondate di calore che inceneriscono e assetano. Ci sono i rifiuti che soffocano la terra in "Plastica Connection", dalla Turchia discarica d'Europa un atto d'accusa al mondo intero. E poi gli intrighi internazionali di "Deep Rising", coi fondali marini devastati alla ricerca di gas e terre rare. Fino alla guerriglia gentile dei "Giardinieri d'assalto", sovversivi che aggiustano il mondo a colpi di piante e fiori.

Al Festival Cinemambiente di Torino, anno dopo anno, il racconto naturalistico diventa denuncia, poetica, di un Pianeta Fragile. E l'arte fa eco alla scienza. In "Lagunaria", il documentario diventa favola e Venezia è racconta dal futuro, come una città forse mai esistita.



