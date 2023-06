Agricoltori "cacciatori" contro i cinghiali. Nel Torinese già 120 abilitati a sparare nei campi

Nei campi fin dall'alba per lavorare la terra. Roberto Beria non pensava che ci sarebbe tornato anche di notte, per abbattere i cinghiali che gli devastano i campi. Lo consente una normativa straordinaria regionale introdotta in concomitanza con l'epidemia di peste suina africana tra gli ungulati.

Operazione depopolamento

Nel Torinese sono già 120 gli agricoltori abilitati al depopolamento dei cinghiali nei propri terreni attraverso corsi di formazione organizzati da Coldiretti con la Città metropolitana sotto la supervisione dell'Università di Torino e dell'Asl. Si tratta di persone già munite di porto d'armi a uso caccia, ora autorizzate anche a sparare di notte nei propri appezzamenti. Una misura estrema, che però dà le dimensioni del fenomeno: sono 100mila i cinghiali selvatici stimati in Piemonte, che costituiscono un danno per l'agricoltura e, con la peste suina, anche un pericolo per gli allevamenti di maiali.

Servizio di Manuela Gatti, immagini di Guido Cravero, montaggio di Elisa Pozzati. Interviste a Roberto Beria, agricoltore, e Giancarlo Chiesa, vice direttore di Coldiretti Torino