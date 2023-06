Cinquant'anni di lampi gamma

Oggi è un fenomeno non solo conosciuto ma addirittura consueto; ne viene rilevato in media uno al giorno. Ma nel giugno del 1973, esattamente cinquant'anni fa, il primo studio pubblicato sui lampi gamma fu di ben altro effetto. In inglese gamma ray burst, GRB, si suppone che i lampi di raggi gamma siano causati da eventi come il collasso di una stella massiccia, o collisioni tra due stelle di neutroni o tra una stella di neutroni e un buco nero. Ma la scoperta in sé ha una storia particolare, legata all'entrata in vigore di un trattato che metteva al bando, tra gli altri punti, gli esperimenti nucleari nello spazio. Era il 1963 e gli Stati Uniti mandarono in orbita dei satelliti Vela in grado di rilevare il lampo iniziale di raggi gamma delle esplosioni nucleari.