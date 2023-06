Cisl Piemonte, Luca Caretti è il nuovo segretario

Piano nazionale di ripresa e resilienza e sanità. Sono tra le priorità per Luca Caretti, il nuovo segretario generale della Cisl Piemonte. Metalmeccanico verbanese, 54 anni, tre figli, è stato eletto dal consiglio generale in sostituzione di Alessio Ferraris, che ha raggiunto l'età massima prevista dallo statuto.

Le prime parole

“Saremo impegnati costantemente per far sì che il PNRR non si trasformi da grande speranza a grande delusione. E su questo: lavoro quotidiano”, ha detto Caretti. E per la sanità un obiettivo preciso: “La riorganizzazione dell'assetto sociosanitario, che significa dare risposte dal punto di vista dell'assistenza alle persone ma contemporaneamente puntare sullo sviluppo di un settore che può creare innovazione, qualità e creare posti di lavoro”.

Investire su Mirafiori

All'elezione, avvenuta a Torino, ha presenziato anche il segretario generale della Cisl nazionale Luigi Sbarra, che ha parlato tra l'altro del settore automotive. "Il 19 giugno - ha ricordato Sbarra - ci siamo incontrati con il ministro delle Imprese e tra le grandi priorità abbiamo posto il tema del rilancio del sistema dell'automotive. Noi dobbiamo pretendere, esigere investimenti, risorse, progetti per portare a saturazione gli impianti a cominciare da Mirafiori”. Per il leader Cisl il polo del riciclo delle vetture, che sarà realizzato a breve a Mirafiori, è positivo ma non sufficiente: “Servono nuovi modelli, bisogna salvaguardare e tutelare il lavoro, evitare esuberi, licenziamenti e cassa integrazione. E' un compito che spetta in primo luogo a Stellantis”.

Interviste a: Luca Caretti, segretario generale Cisl Piemonte; Luigi Sbarra, segretario generale Cisl nazionale

