Colf e badanti, effetto covid: aumentano del 10% in Piemonte nel 2022

Quasi 75 mila (74.996) lavoratori domestici - colf e badanti - in Piemonte nel 2022, con un aumento vicino al 10% (+9,9%) in un solo anno. I dati sono dell'Inps. Un balzo che è perlopiù un effetto ottico: nessun arrivo di massa di nuovi lavoratori, ma la necessità di regolarizzare tanti rapporti di lavoro durante il covid, per permettere alle persone di andare a lavorare anche quando c'erano i lockdown.

I dati

Oggi in Piemonte a fare questo tipo di lavoro sono prevalentemente le donne e gli stranieri, che sono quasi la metà del totale. La zona di provenienza più rappresentata tra i non italiani è l'Est Europa, il 35% del totale, soprattutto per categoria "badanti". Anche se il loro numero è in calo rispetto a 10 anni fa. Seguono i lavoratori del Sud America e dell’Asia Orientale. Lo stipendio più frequente si aggira tra i 1.000 e i 2.000 euro al mese per un impegno tra le 25 e le 29 ore settimanali.

Il nodo della regolarizzazione

Ma tutti questi dati continuano ad essere solo una faccia della medaglia: quella dei lavoratori regolari. Che non per forza hanno le stesse caratteristiche di tutto l'universo dei lavoratori domestici. Nell'ultima bozza del Decreto Lavoro del Governo si era ipotizzata la decontribuzione totale per l’assunzione di badanti e colf per tre anni: un modo per far emergere i rapporti irregolari. Ma alla fine l'emendamento è stato ritirato. Per mancanza di fondi.