Da Torino all'Emilia Romagna per aiutare i piccoli comuni in difficoltà

Sono dieci gli impiegati del municipio di Torino che hanno deciso di partire su macchine del Comune per andare a dare una mano ai comuni dell'Emilia Romagna devastati dall'alluvione: un aiuto per portare avanti le tante pratiche post disastro che i piccoli comuni non riescono affrontare. Staranno una settimana, il volontariato è anche distacco dalla famiglia.