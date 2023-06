"Il Pnrr finanzi la ripresa degli investimenti". La proposta degli industriali piemontesi

Per spiegare lo stato di salute delle aziende piemontesi, il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa, ricorre più volte a una battuta: “La festa è finita”. Il treno della ripresa post-Covid sta rallentando e bisogna intervenire prima che si fermi del tutto, gravato da inflazione, costo sempre più alto del denaro, frenata dell'export e calo della produzione industriale. È ruotato tutto attorno a questo tema il dibattito tra gli industriali, riuniti per l'assemblea generale a Ghemme, nello stabilimento della Ponti. Secondo Confindustria uno spiraglio potrebbe arrivare dal Pnrr: la proposta, già avanzata in sede europea, è quella di trasformare parte dei fondi in crediti di imposta per consentire alle imprese di investire in macchinari e ricerca e sviluppo, in una nuova industria 4.0.

Servizio di Marco Procopio, montaggio di Carlo Cerrito. Interviste a: Riccardo Cavanna, presidente Cavanna Spa; Giacomo Ponti, ceo Ponti Spa; Gianni Filippa, presidente Confindustria Novara Vercelli Valsesia