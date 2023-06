Le sfide del lavoro al congresso dell'Ugl

Un viaggio nel futuro del lavoro. È questa l'aspirazione del congresso territoriale UGL, l'unione generale del lavoro che si è riunita a Torino nell'auditorium dell'oratorio San Filippo Neri. L'UGL rappresenta il quarto sindacato confederale, dopo Cgil cisl e Uil, con 1milione e 800 mila iscritti.

Un nuovo patto tra lavoratori e aziende

Paolo Capone, che guida l'organizzazione, spiega che serve un nuovo patto su capitale e lavoro per superare la lotta di classe. “I lavoratori devono partecipare alla vita delle aziende - dice - bisogna applicare l'articolo 46 della Costituzione”

La sfida più grande, per il segretario dell'UGL, è affrontare i cambiamenti provocati dall'intelligenza artificiale che entra nelle aziende e rischia di eliminare posti di lavoro.

Il rinnovo dei vertici a novembre

Silvia Marchetti, segretaria UTL (Unione territoriale del lavoro) per Torino e provincia, sottolinea come la città stia abbandonando la vocazione manifatturiera a favore di altri settori, come quello turistico. A novembre il congresso generale rinnoverà i vertici compreso il segretario.