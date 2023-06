Covid, il gruppo A è un fattore di rischio

Una maggiore facilità di contrarre il covid da parte di persone di gruppo sanguigno A era già stata evidenziata da diversi studi che avevano rilevato una minore probabilità di infettarsi per gli individui di gruppo 0. Ora i ricercatori della Harvard Medical School di Boston hanno spiegato a livello molecolare e cellulare perchè chi ha il gruppo A si infetta più facilmente. Con l'evoluzione del virus, che si è rapidamente adattato a noi, e l'affermarsi della famiglia omicron, il rapporto tra gruppo A e sarsCov2 è ancora più stretto, secondo lo studio americano. Il gruppo a, quindi, rappresenta un fattore di rischio ma non è l'unico e non è determinante nell'evolversi o meno della malattia.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Massimo Carnemolla

intervista a Massimo Franchini, direttore servizio trasfusionale Asst “Carlo Poma” di Mantova