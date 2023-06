Covid e fertilità maschile. Danni a lungo termine, uno studio spagnolo

Una perdita media del 57 per cento di spermatozoi, il 9,1 per cento di mobilità in meno per quasi la metà degli uomini studiati, e un 5 per cento in meno di spermatozoi vivi nell'80 per cento dei casi rispetto a prima di aver avuto il covid. Danni che potrebbero essere permanenti.

Uno studio dell'Unità scientifica di Riproduzione di Madrid ha monitorato, per la prima volta, quantità e qualità degli spermatozoi di uomini che avevano avuto il covid, in forma lieve, anche dopo più di 100 giorni dalla guarigione.

Condotta tra febbraio e ottobre 2022 su 45 uomini di 31 anni in media, reclutati in sei diverse cliniche spagnole della riproduzione, la ricerca non ha riscontrato miglioramenti nella vitalità degli spermatozoi anche dopo il loro ciclico rinnovamento. Tgr Leonardo

Servizio di Laura de Donato; montaggio di Massimo Carnemolla