Porta Susa, dopo il cedimento del tetto continua la messa in sicurezza

Mettere in sicurezza l'ex stazione di Porta Susa, dopo il crollo del tetto. E' questa l'urgenza che la Protezione Civile sta mettendo nero su bianco, in una ordinanza destinata ad essere ufficializzata non appena i rilievi dei Vigili del Fuoco avranno consentito di stilare una lista di interventi. Interventi che spetteranno all'azienda che possiede l'immobile, e che ha già manifestato la propria disponibilità a farlo al più presto. Si tratta della Vastint Italy, società immobiliare che appartiene al gruppo Ikea, e che ha comprato la struttura nel 2019 da Fs Sistemi Urbani per 6,4 milioni di euro. Obiettivo: realizzare un hotel di lusso. Una iniziativa sfortunata, lanciata pochi mesi prima che il mondo finisse nell'incubo del covid.

L'inchiesta

Finita la pandemia, la società è tornata sul progetto, ma ancora non ha ricevuto l'ok all'avvio dei cantieri, che avrebbero dovuto iniziare già a settembre scorso. L'ok è arrivato però proprio pochi giorni fa, assicurano dal comune. Forse l'azienda non l'ha ancora ricevuto. Sia come sia, adesso si trova ad affrontare una inchiesta giudiziaria per crollo colposo. A provocare il disastro - che per fortuna non ha provocato vittime, probabilmente la pioggia eccezionale di questi ultimi giorni, che ha compromesso un tetto che risale al 1856. I danni non comprometterano i tempi. L'hotel, dice la poprietà, potrebbe aprire in due anni dal momento in cui l'ok sarà formalizzato.

Palazzi abbandonati

Ma in città sono diversi i palazzi dal passato glorioso in attesa di nuova destinazione. A partire dal palazzo del lavoro di Italia 61 sul quale Cassa Depositi e Prestiti sta facendo interventi di messa in sicurezza che termineranno in autuno. Ma su cui, quanto al futuro uso dell'immobile, ancora non ci sono certezze. Tra le altre, ci sono le Officine Grandi Motori, su cui c'è un progetto di Esselunga che ha già iniziato carotaggi e bonifiche. E la Cavallerizza Reale, su cui c'è un piano della fondazione Compagnia di San Paolo che sta portando alla definizione dei progetti.