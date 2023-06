Un marciapiede che finisce in nulla e un giardino ricoperto di rifiuti

La prima segnalazione ci arriva oggi da Rivalta. Siamo alla grande rotonda di via Rodari. Un nostro telespettatore ci segnala come il marciapiede, protetto da guardrail e privo di barriere architettoniche, di fatto finisca in nulla. Nessuna prosecuzione né una passagio pedonale per attraversare la trafficata strada.

La seconda segnalazione ci riporta a Torino, al Parco del Valentino. Un telespettatore denuncia il malcostume al Giardino Roccioso, ricoperto di rifiuti.

Chiudiamo in bellezza. Ci aiuta Gianmaria Capello. Ecco - ci scrive - il santuario di Oropa in versione fine primavera.