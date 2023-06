Dalla Sardegna il progetto per dare un'età alle rocce di Marte

Un mini strumento in grado di arrivare su Marte, a bordo di un rover, per datare le rocce sedimentarie più recenti del Pianeta Rosso. Un'informazione fondamentale per prevedere quali sarà il miglior sito di atterraggio delle prossime missioni incluse quelle umane.

È il progetto su cui lavora un piccolo gruppo di ricerca in Geologia del dipartimento di Architettura dell'Università di Sassari, in collaborazione con l'ateneo cagliaritano. Per datare le rocce si utilizzerà la tecnica della luminescenza. Al momento si lavora ai campionamenti sulla terra sui cosiddetti "analoghi marziani", territori con caratteristiche che si presumono simili a quelle di Marte, come Lanzarote nelle isole Canarie.

Nel servizio le interviste a Stefano Andreucci, professore di Geologia dell'Università di Cagliari, Giulia Faedda, dottoranda in Architettura e Ambiente, Myriam Stelletti, dottoranda in Architettura e Ambiente.