Shine again, i rifugiati dietro la macchina da presa

Unire le immagini e la memoria delle famiglie torinesi raccolti nelle pellicole superotto, ai vissuti - spesso traumatici - dei rifugiati e richiedenti asilo in Kenya. È questa la prova a cui si sono sottoposti, per una settimana, un gruppo di studenti del corso di comunicazione della Southern New Hampshire University di Nairobi, coordinati dall'archivio Superottimisti di Torino, dall'organizzazione internazionale Jesuit refugee service e dall'istituto italiano di cultura.

Il risultato è il corto ‘Shine again’ della durata di 5 minuti circa che racconta la storia di Rozine, sopravvissuta alla guerra in Ruanda. Sarà presentato sabato alle 16 al cinema Massimo di Torino nell'ambito del Festival internazionale CinemAmbiente, accompagnato da un dibattito sulle migrazioni e i conflitti innescati dai cambiamenti climatici, nel continente africano.

Interviste ad Angelo Pittaluga (Head of global advocacy Jrs) e Giulia Carbonero (vicepresidente Archivio Superottimisti).