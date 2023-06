Ripartono le donazioni di sangue dopo il crollo per la pandemia

Mercoledì 14 giugno è la giornata mondiale del donatore di sangue e la Fidas del Piemonte vuole guardare al futuro dopo un 2022 molto difficile a causa degli strascichi della pandemia: le donazioni sono crollate di circa il 6 per cento rispetto all'anno precedente, circa 3mila sacche in meno.

Quest'anno si supereranno quindi le 30mila sacche, nel pre pandemia si arrivava a 36-38mila all'anno. E serve non solo il sangue ma anche alcune sue componenti, in particolare il plasma: il Piemonte da questo punto di vista non è ancora autosufficiente.

Intervista a Floriana Pretto, presidente Fidas Adsp.