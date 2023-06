Allagamenti in Corso Tazzoli e il degrado in cui versa la stazione di Condove

Dopo i temporali di questi giorni a Torino non mancano le segnalazioni di allagamenti di strade e viali dai nostri telespettatori. Questa è la situazione di Corso Tazzoli angolo corso Unione Sovietica.

Piena d'acqua ma questa volta per una perdita la stazione di Condove-Chiusa di San Michele Torinese. "All'interno del tunnel, c'è questa perdita d'acqua presente da quando è stato consegnato il lavoro alla comunità. Le pulizie non esistono, in più mancano neon funzionanti per l’illuminazione notturna” ci scrive Sergio Brunetti, segnalando il degrado: "gentilmente vi chiedo di intervenire, dal momento che le amministrazioni sono assenti a riguardo”.



Infine la bellezza della Punta dell'Alp, 3031 metri in Val Varaita sul versante occidentale del Monviso. Uno scatto dell'11 giugno da Gianni Abba di Borgo San Dalmazzo.