E' arrivata l'ora dei centri estivi tra migliaia di richieste e l'incognita costi

La scuola è finita ma nell’elementare Gambaro, zona San Donato, risuonano ancora le voci dei bambini. Oggi la giornata comincia con una partita di palla a mano.

Ecco com'è la vita in un centro estivo. Nel 2022, quasi 18.000 bambini e ragazzi dall'asilo alle scuole medie hanno partecipato alle iniziative di Comune e oratori. Quest'anno la città organizza 43 centri estivi fino a fine luglio. Si paga da nulla a 95 euro a settimana, dipende dalla situazione economica.

I costi sono la prima preoccupazione delle famiglie in cerca di un luogo dove i figli si divertano insieme.

All’estate ragazzi delle parrocchie Patrocinio di San Giuseppe, Santa Monica e Assunzione di Maria, al Lingotto, una iscrizione su cinque è a regime concordato grazie alla Caritas. Nelle strutture religiose, la spesa è più bassa - di solito - perché gli animatori sono volontari.

E qui come altrove - dopo il Covid - niente più bolle o mascherine.

Interviste a Lavinia Bettonte, animatrice centro estivo Gambaro, Riccardo Rutto, coordinatore centro estivo Gambaro, Carlotta Salerno, assessore Istruzione Città di Torino, Daniele Venco, vice-parroco parrocchie Patrocinio San Giuseppe e Santa Monica, Gabriele Casarotto, animatore centro estivo parrocchiale