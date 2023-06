Condomini green, la svolta ecocompatibile per l'edilizia italiana

Risparmio e autoproduzione energetica, riduzione delle emissioni atmosferiche, e vivibilità di un edificio che dopo la ristrutturazione ha mantenuto tanti spazi verdi. Siamo a Torino, in corso Monte Cucco, nel primo condominio in Italia riqualificato secondo gli standard dell'associazione Green building council per l'edilizia verde. Primati festeggiati dagli addetti ai lavori.

Le caratteristiche

L'edificio è passato dalla classe energetica E all'A1. Con un cappotto termico su tutte le facciate, “ad eccezione dei balconi - spiega Lorenzo Balsamelli, coordinatore Protocollo GBC condomini - e quindi senza intaccare le proprietà private. Abbiamo poi realizzato un impianto solare da 450 metri quadri per l'acqua calda e uno per la produzione di energia elettrica da 20kW”. “Questi edifici in Italia cominciano a essere molti - aggiunge Marco Mari di GBC Italia - siamo ormai a 20 milioni di metri quadri".

La situazione italiana e la direttiva europea

Il patrimonio edilizio italiano è vecchio: il 75% è nelle classi energetiche più basse, per il 35% nella G, la meno efficiente. Una normativa europea richiederà, entro il 2030, di riqualificare tutti gli edifici residenziali almeno in classe E, 3 anni dopo in D. Per l'Italia vorrà dire intervenire su 9 milioni di edifici sui 12 milioni totali.

