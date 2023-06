Embrioidi, modelli di embrioni: non hanno cervello né cuore e aiuteranno la ricerca

Il clamore mediatico nato da un articolo del quotidiano The Guardian ha fatto il giro del mondo mentre Magdalena Żernicka-Goetz stava presentando la sua relazione alla Società internazionale per la ricerca sulle cellule staminali riunita a Boston il 14 giugno. Il primo annuncio sui risultati dei suoi studi a Cambridge sugli embrioni creati in coltura da cellule staminali pluripotenti senza necessità di ovuli e spermatozoi in realtà la professoressa lo aveva fatto il 10 giugno, a Glasgow, inaugurando la Conferenza europea della Genetica umana. In ascolto, migliaia di scienziati Molto interesse, ma nessun clamore mediatico, racconta chi era presente. Perché di modello si tratta, non di un vero embrione umano. Una sorta di fac-simile coltivato in laboratorio, come avviene, anche in Italia, per gli organoidi, modelli 3d ad esempio di cuore o di orecchio, usati per osservare lo sviluppo e l'organizzazione delle cellule. In questo caso embrioidi e non embrioni, nulla a che fare con la vita umana. Lo sviluppo in coltura si ferma comunque entro i 14 giorni, alla formazione di placenta e sacco vitellino. Tempo sufficiente per osservare i meccanismi di embriogenesi e studiarne gli sviluppi patologici.

L'intervista a Paolo Gasparini, presidente della Società Italiana di genetica umana.

