Creati embrioni umani sintetici

Embrioni umani creati da cellule staminali pluripotenti, senza necessità di ovuli o spermatozoi, per studiare malattie genetiche e cause di aborti ricorrenti nella prima fase della formazione umana.

E' l'ultima innovazione dei laboratori dell'Università di Cambridge realizzata dal team della professoressa Magdalena Żernicka-Goetz, che in passato aveva utilizzato cellule staminali di topo ottenendo un embrione con un cuore pulsante.

Questa volta nell'embrione non ci sarebbe un cuore che batte o l'inizio di un cervello, ma solo le cellule che vanno a formare la placenta, il sacco vitellino e l'embrione stesso. Lo studio, citato dal quotidiano inglese The Guardian, non è ancora stato pubblicato, ma è destinato a far discutere per le potenzialità in campo medico e per i problemi etici e legali intorno alla ricerca sugli embrioni.