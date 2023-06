Venti deboli: Italia giù nella classifica europea dell'eolico, colpa della burocrazia

Aprile 2022. Si inaugura il parco eolico offshore di Taranto, il primo del Mediterraneo. Eppure il suo record è un altro: i 14 anni che ci sono voluti a realizzarlo, tra lungaggini autorizzative e vicissitudini giudiziarie. Gira così la ruota dell'eolico in Italia, dove la burocrazia riesce nell'impossibile di fermare il vento. Anche 6 anni di attesa per l'ok a un impianto tradizionale. Oltre 1300 i progetti attualmente fermi secondo Legambiente, e autorizzazioni concesse ogni anno solo per l'1% delle richieste. Eppure quelle pale - 5600 impianti in Italia - sono una leva fondamentale per la transizione energetica. Anche per questo qualche mese fa proprio Legambiente, Fai e WWF firmarono un patto a favore dell'eolico, per superare i dubbi paesaggistici di Italia Nostra. L'eolico, intanto, vince al Sud. Per Anev - associazione di oltre 100 aziende del settore - in testa la Puglia, che con 1600 pale produce 1/4 dell'energia eolica italiana, quasi 3 Gigawatt. Seguono Sicilia e Campania. Ma in Europa siamo bassi classifica del vento. Nel 2022 WindEurope - associazione di imprese europee dell'eolico - ha calcolato 19 Gigawatt di nuove installazioni. L'Italia ha contribuito per poco più di mezzo Gigawatt, con 200 impianti. Meglio di noi Germania, Svezia, Finlandia, Francia, Regno Unito, Spagna, Polonia, Paesi Bassi, e Turchia. Su un totale di 250 Gigawatt europei, i nostri sono solo 12. Da noi l'eolico copre solo il 7% del bisogno elettrico nazionale, mentre la media europea è del 17. Siamo comunque tutti ancora lontani dall'obiettivo, ambizioso, che l'Europa si è data per il 2030: 43%. Il vento dovrà fare ancora molti giri.

Montaggio: Cristiano Gaviglio.