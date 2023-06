Un esoscheletro Iit per la manutenzione sulle ferrovie

Pesa sette chili, ha un'autonomia di sei ore e s'indossa come uno zaino, caricandoselo sulle spalle e assicurandolo con cinghie alla vita e alle gambe. Dimezza il rischio di infortuni in chi - per lavoro - deve sollevare ripetutamente oggetti ben più pesanti (20-30 chilogrammi) l'esoscheletro sviluppato dall'Iit di Genova nell'ambito del progetto europeo Stream, prima grande iniziativa transnazionale per promuovere l'innovazione nel settore ferroviario.

Lo sforzo della schiena viene ridotto perché, tramite motori elettrici, viene distribuito meglio su tutto il corpo. I risultati hanno evidenziato una riduzione del 50 per cento del rischio ergonomico di sovraccarico fisico e lesioni sul sistema muscolo-scheletrico, mentre l'affaticamento è stato ridotto fino al 15-30 per cento e l'attività muscolare del 25 per cento.

Nella fase di sviluppo niente è stato lasciato al caso: perfino gli spallacci sono stati adattati e cuciti a mano in Iit, grazie a un team che riunisce le competenze più varie, dal robotico al product designer all'ingegnere biomedico. L'esoscheletro sviluppato è stato infine testato sui lavoratori veri, che lo hanno utilizzato per un centinaio di ore totali in cantieri ferroviari del Nord Italia, con Mermec Ste ed Rfi.

Al momento però l'esoscheletro - che può essere adattato anche ad altre lavorazioni, ad esempio nell'industria pesante oppure nell'edilizia - non è ancora in produzione, anche se potrebbe esserlo presto. C'è una startup di Iit, Proteso, che sta già commercializzando un dispositivo uscito un paio di anni fa. E l'8 giugno l'esoscheletro Stream è stato presentato alle aziende nell'evento finale di progetto, a Tarragona in Spagna.

Nel servizio, l'intervista a Christian Di Natali, ricercatore Advanced Robotics all'Istituto Italiano di Tecnologia e coordinatore del progetto Stream